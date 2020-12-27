Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

Akşam saatlerinde şehir merkezinde devriye gezen polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden bir aracı fark etti. Ekipler, aracı durdurup, sürücüsünün muafiyetinin olup olmadığını tespit etmek istedi. Polisin yaptığı "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışınca, polis ekipleri ile sürücü arasında kent merkezinde mahalle aralarında kovalamaca yaşandı.

Takviye ekiplerin de katıldığı takipten kaçmak isteyen sürücü, Esentepe Mahallesi'nden muayene istasyonunun arkasındaki trafiğe kapalı yola girerek Seydişehir'e doğru gitmeye çalıştı.

Muayene istasyonunu geçtikten sonra "taşıt giremez", "dur" levhalarını da geçen sürücü, yola serilen toprak tümseği aşmak isterken kaza yaptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetinin olmadığı belirlenen 17 yaşındaki sürücüye kısıtlama ihlalinden 3 bin 150, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473, "dur" ihtarına uymamaktan da 288 liralık ceza uygulandı.

Otomobilin sahibine de küçük yaşta ehliyetsiz birine araba vermekten işlem başlatılacağı öğrenildi.