Polisten “torbacı” operasyonu! 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul'un Beyoğlu, Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde yürütülen çalışmalarda farklı çeşitlerde toplamda 8 kilo 705 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, bir kovan ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 lira ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Şişli, Beyoğlu ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise 28 şüpheli şüpheli gözaltına alınırken, toplamda 3 kilo 401 gram uyuşturucu madde, 95 adet LSD, bir ruhsatsız tabanca, altı kovan ve uyuşturucu madde ticaretinen elde edildiği düşünülen üç bin 620 lira da ele geçirildi.

BAVULLARA GİZLEMİŞLER

Polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen evlerde gerçekleştirdiği aramlarda ise şüphelilerin satışını yapmayı planladığı uyuşturucu maddeleri bavullara koyarak evde bulunan yatakların altına gizlediği ortaya çıktı. Polisin, bavullara gizlenmiş uyuşturucu maddeleri bulduğu o anlar ise kameralara işte böyle yansıdı.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 12 KİLO UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli, Beyoğlu, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince ortak yürütülen çalışmalarda toplamda 32 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kilo 109 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.