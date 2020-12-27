Şanlıurfa Valisinden deprem açıklaması

Merkez üssü Elazığ olan deprem, Şanlıurfa'da da şiddetli bir şekilde etkili oldu.Saat 09.37'de, 5,3 büyüklüğünde olan ve yerin 15,94 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Yaşanan depremin ardından açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte herhangi olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

Vali Erin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Elazığ merkezli meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5,3 şiddetindeki deprem nedeniyle, AFAD İl Müdürlüğümüzce yapılan çalışma sonucunda ilimiz genelinde tespit edilen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."