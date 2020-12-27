SON DAKİKA HABER | Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Son dakika haberi... Şanlıurfa-Bozova yolunda Remzi mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi ise yaralandı. Kavga, Şanlıurfa Adıyaman kara yolu Remzi köyü yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, Çimento fabrikasının yakınlarında kara yolunda, aralarında daha önce husumet bulunan Avcı ve Polat akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Şanlıurfa-Bozova kara yolunda devam eden silahlı kavgada Elif, Mustafa ve Ömer Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Emin Avcı ve İbrahim Polat ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulansa ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

SON DAKİKA! 2 KİŞİ DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi alına alınan yaralılardan 2'si de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.