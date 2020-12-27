Şanlıurfa’da silahlı kavgada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Şanlıurfa Adıyaman karayolu Remzi köyü yol ayrımında yaşanan kavgada ölenlerden 4 kişinin cenazesi otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Şanlıurfa-Bozova kara yolunda, daha önce aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında tartışma çıkmış, tartışma tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüşmüştü. silahlı kavgada Elif Avcı, Mustafa Avcı ve Ömer Avcı, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Emin Avcı ve İbrahim Polat ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken İbrahim Polat, Elif Avcı, Mustafa Avcı, Ömer Avcı ve Mehmet Emin Avcı'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından defin edilmek üzere yakınlarına teslim edildi.