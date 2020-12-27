Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 27 Aralık 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunları için Şans Topu sonuçları geri sayımı an itibariyle sona erdi. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV üzerinden canlı çekilişi takip etti. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş sonuçları duyurulurken bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Öte yandan bu haftaki ikramiyenin 909 bin TL civarında olması şans oyunu sevenlerin heyecanını zirveye taşıdı. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 27 Aralık 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Şans Topu sonuçları an itibariyle araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online ile 27 Aralık 2020 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler ise haberimizde yer alıyor. Detaylar şöyle;

Şans Topu 27 Aralık 2020 sonuçları kazandıran numaralar…