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sonuçları açıklandı! Online ile 27 Aralık 2020 bilet sorgulama ekranı!

İdaresi tarafından gerçekleştirilen sonuçları için bugün heyecan sona erdi. Haftanın iki günü yapılan çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklandı. Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişi ile kazandıran numaraları sorgulayan şans oyunu tutkunları şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isterken sorgulamalarına hız kazandırdı. En son yapılan çekilişte kazandıran numaralar 02 - 11 - 25 - 28 - 33 + 01 (joker) olarak duyurulmuştu. Buna göre; açıklandı! İşte Milli Piyango Online ile 27 Aralık 2020 bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:29 Son Güncelleme: 27.12.2020 20:35 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 27 Aralık 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunları için Şans Topu sonuçları geri sayımı an itibariyle sona erdi. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV üzerinden canlı çekilişi takip etti. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş sonuçları duyurulurken bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Öte yandan bu haftaki ikramiyenin 909 bin TL civarında olması şans oyunu sevenlerin heyecanını zirveye taşıdı. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 27 Aralık 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Şans Topu sonuçları an itibariyle araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online ile 27 Aralık 2020 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler ise haberimizde yer alıyor. Detaylar şöyle;

Şans Topu 27 Aralık 2020 sonuçları kazandıran numaralar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI- 27 ARALIK 2020

Şans Topu sonuçları açıklandı!

27 Aralık 2020 Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar; 3, 7, 13, 19, 28 + 13

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans Topu çekilişi saat 20.00'da www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Şans Topu sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.32.2020 adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

Şans Topu sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

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Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 27 Aralık 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı!
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