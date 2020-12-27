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sonuçları açıklandı! 26 Aralık 2020 Milli Piyango Online ile Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen sonuçları bugün için heyecan sona erdi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyenin tam 91.182.578 TL olması şans oyunu sevenlerin heyecanını ikiye katladı. 26 Aralık 2020 Loto çekilişi Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlandı. Heyecanla beklenen sonuçlar akşam saatlerine doğru en çok aratılan konular arasında yer aldı. Peki 26 Aralık 2020 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 07:30 Son Güncelleme: 27.12.2020 07:30 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Aralık 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango Online üzerinden şanslı numaralar MP TV canlı yayınıyla açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş sonuçları duyurulurken bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Geçen haftaki ikramiyenin katlanarak bu hafta 91 Milyon TL'yi aşması şans oyunu severlerinin heyecanını arttırdı. Peki 26 Aralık 2020 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto sonuçları an itibariyle araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online ile 26 Aralık 2020 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler ise haberimizde yer alıyor. Detaylar şöyle;

Sayısal Loto 26 Aralık 2020 sonuçları kazandıran numaralar; 18, 33, 38, 42, 56, 79 – Joker 89

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI- 26 ARALIK 2020

Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar; 18, 33, 38, 42, 56, 79 – Joker 89

EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

Önceki çekilişe ait Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto önceki çekilişi Çarşamba akşamı 21:45'de TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana geldi. Vatandaşlar 21:45'ten itibaren çekilişi TV8 ekranından takip etti. Çekilişin sona ermesi ile birlikte ise kazandıran numaralar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık Çarşamba: 12 - 27 - 42 - 52 - 72 - 89 + 33(JOKER)

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Sayısal Loto sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ


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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Aralık 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
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