Seyyah hırsızlar yakalandı!

Kocaeli'nde farklı tarihlerde, değişik iş yerlerinden meydana gelen bakır kablo hırsızlığı ile ilgili Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı.

Jandarmanın yapmış oldukları araştırma ve incelemeler sonucu, olayın zanlılarının sadece Kocaeli'nde değil, İstanbul ve Tekirdağ illerinde de kullandıkları araca çalıntı veya ikiz plaka takarak, il il gezip işyerlerinden bakır kablo hırsızlığı yaptıklarını tespit etti. Şahısları yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyon ile olayın zanlısı olan F.G ile babası F.G'yi yakalayarak gözaltına aldı. Tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılardan baba F.G tutuklanırken, oğlu adli kontrol kararı ile serbest kaldı.