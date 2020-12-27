Silah satışı sırasında kazayla vurulup öldü

ADANA'DA başından yaralı halde getirildiği hastanede hayatını kaybeden Doğan Uğuroğlu'nun (19), silah satın almak için buluştuğu Furkan C.'nin (21) elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu ortaya çıktı. Yüreğir'de yaralı halde bulunan ve hastaneye kaldırılan Doğan Uğuroğlu hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Furkan C. gözaltına alındı. Furkan C. ruhsatsız tabancayı satmak için üzerinde taşıdığını, yolda Mert Y. ile Doğan Uğuroğlu ile karşılaştığını ve Uğuroğlu'nun silahı satın almak istediğini söyledi. Uğuroğlu'nun tabancayı alıp, deneme amaçlı 3 el havaya ateş ettiği, havaya ateş etmeye devam etmesi üzerine, Furkan C.'nin "Yeter artık. Polis gelecek" deyip almaya çalıştığı sırada tabancanın ateş aldığı ortaya çıktı.