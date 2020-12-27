Sokak hayvanları yasaklarda koruma altında

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, Koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nca alınan kısmi sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı gün ve saatlerde, zor durumda kalmamaları için sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Beslenme noktalarına, park ve yeşil alanlara mama, yem ve su bırakan Akdeniz Belediyesi ekipleri, sokakta yaşayan canların soğuk havalarda sığınabilmeleri için uygun yerlere de kulübeler yapıyor.

BAŞKAN GÜLTAK 'DÜNYAMIZI VE YAŞAMI PAYLAŞTIĞIMIZ DOSTLARIMIZ'

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Akdeniz'de yaşayan tüm canları önemsiyoruz. Barınmaları için ilçemizin her yerine kulübeler yerleştirdiğimiz, düzenli olarak mama ve su ihtiyaçlarını karşıladığımız dostlarımızla birlikte herkes için yaşanabilir bir Akdeniz yaratmak istiyoruz" dedi.

Gültak, "Kedi, köpek ve güvercin gibi sokaklarımızda yaşayan dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, ilçemizin çeşitli noktalarına mamalar ve yemler bırakıyor, yaptığımız barınaklar ile de onları soğuk hava ve yağmura karşı koruyoruz. Dünyamızı, hayatımızı ve kentlerimizi paylaştığımız canlarımızın yaşam hakkını önemsiyor, sessiz dostlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'SOKAK HAYVANLARI KORUMA ALTINDADIR'

Ekipler, son olarak, kaldırım ve sokaklarda yaşayan can dostlarının yaşam hakkını koruyabilmek adına, ilçe sınırlarında yer alan parklara uyarıcı levhalar asarak vatandaşları da sokakta yaşayan canlara karşı duyarlı olmaya davet etti. Dikilen tabelalarda, 'Kaldırım ve sokaklarda yaşayan hayvanlar, 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu ile güvence ve koruma altındadır. Hayvanların yaşam hakkına zarar vermek, yasal olarak cezaya tabidir' ifadeleri yer aldı.