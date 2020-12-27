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Son dakika: 16 yaşındaki genci 'etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler!

Son dakika haberler... Kan donduran cinayet vakası 'da meydana geldi. Yaşları 14 ile 20 aralığında olan şüpheliler, tartıştıkları Ahmet Çınar'ın etli ekmek fırınında çalıştığını öğrenince korkunç bir plan hazırladı. Çınar'ın çalıştığı iş yerini arayan zanlılar verdikleri adrese etli ekmek istedi. Siparişi götüren Ahmet Çınar ile bu kişiler arasında tekrar tartışma çıktı. 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Çınar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 14 ay önce de beyin kanamasından eşini kaybettiğini söyleyen acılı baba Yıldıray Çınar, yaptığı açıklamada "Bu çocukların yaşı küçük diye bırakılmamaları gerekir. 2 sene, 3 sene sonra çıktıkları zaman yine aynı şeyi yapacaklar." dedi. İşte son dakika haberinden dehşete düşüren detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:29 Son Güncelleme: 27.12.2020 11:15 ABONE OL
Son dakika: 16 yaşındaki genci 'etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler!

Olay, 22 Aralık'ta Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. A.A., M.Ü ve arkadaşları M.C.E. (14), S.A. (14), M.A. (14) ve Ali Furkan Gürbüz (20) yaklaşık 3 ay önce kendilerine küfür ettiğini iddia ettikleri Ahmet Çınar'ın bir etli ekmek fırınında çalıştığını öğrendi. Ahmet Çınar'ın çalıştığı etli ekmek fırınını arayan şüpheliler, Zeytin Dalı Bulvarı'nda Leblebiciler kavşağı yanına etli ekmek siparişi verdi. Elektrikli bisikletle siparişi getiren Ahmet Çınar, A.A. ve M.Ü. ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından A.A. ve M.Ü. bıçakla saldırdı.

3 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sırtından 3 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Çınar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet, burada doktorlarıın tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Mobese kamerası görüntülerine yansıyan olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan A.A. ve 14 suçtan kaydı olan M.Ü. ile arkadaşları 9 suçtan kaydı olan M.C.E., 7 suçtan kaydı olan S.A., M.A. ve 5 suçtan kaydı olan A.F.G.'yi yakaladı.

Suçlarını itiraf eden 6 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİNİN ARDINDAN, OĞUL ACISINI YAŞADI

2'si kız 3 çocuk babası olan Yıldıray Çınar, Ahmet'in tek erkek evladı olduğunu hatırlatarak, oğlunun cenazesini 14 ay önce beyin kanaması sonucu kaybettiği eşinin mezarının yanına defnettiklerini belirtti.

'ÇETE KURMUŞLAR, BEN ÇOCUĞUM İÇİN ADALET İSTİYORUM'

Eşinin acısı dinmeden ikinci bir acı yaşadığını ifade eden Çınar, şunları söyledi:
''Allah kimsenin başına vermesin. Ben olay günü işe gitmiştim. Saat 15.00 gibi bana bir telefon geldi. 'Oğlunuz küçük bir kaza geçirdi. Hastaneye gelebilir misiniz?' dediler. Hastaneye gittiğimde çocuğumun ölüm haberini aldım.

Benim öğrendiğim kadarıyla çocuğuma sipariş vermişler ve çocuğumu yanlarına çağırmışlar. Çete gibi 6 kişi çocuğumun üzerine saldırmış. Çocuğumun sırtındaki bıçak izlerini ben saydım. Çocuğumun her tarafı delik deşik olmuş. Ben mahkemeden, savcılardan, hakimlerden, adalet istiyorum. Bunu yapanlarında içeriden çıkmamalarını istiyorum.

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Çete kurmuşlar. Bu çocukların yaşı küçük diye bırakılmamaları gerekir. Bu olayın arkası bırakılmaması gerekir. Ben evlat acısı çektim. Başkası çekmesin. Benim çocuğum 16 yaşındaydı. Bu çocuklar 2 sene, 3 sene sonra çıktıkları zaman yine aynı şeyi yapacaklar. Benim çektiğim evlat acısını kimsenin çekmesini istemiyorum.

Söyleyecek söz bulunmuyor. Evlat acısı çok büyük bir acı. Allah herkesin çocuğunu, analarına, babalarına bağışlasın. Bu çocukların her birinin 14-15 veya en düşük dosyası olanın 5 suçtan kaydı varmış. Bu kadar olaya karışmalarına rağmen hakimler, savcılar bu çocukları neden dışarıya salıyor. O kadar suç işlemişler. Bu çocukların dışarıda işi ne? Resmen çete kurmuşlar. 1 kişiye 6 kişi saldırır mı? Bu çetelere bir dur demek gerekir. Allah acımızı dindirsin.''

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Son dakika: 16 yaşındaki genci 'etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler!
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