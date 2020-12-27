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Son dakika: 'da vahşet! Önlerini kesip eşinin gözü önünde öldürdü!

'da dün akşam saatlerinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Erhan Arıkonak isimli adam, eşiyle birlikte aracıyla seyir halindeylen bir motosikletli tarafından önü kesildi. Aracından inen Arıkonak ile sürücü arasında tartışma çıktı. İsminin Furkan S. olduğu öğrenilen motosikletli yanındaki pompalı tüfekle Arıkonak'ı eşinin gözleri önünde öldürdü. Genç kadın sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Son dakika haberine göre katil zanlısı, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 09:27 Son Güncelleme: 27.12.2020 09:50 ABONE OL
Son dakika: Adana'da vahşet! Önlerini kesip eşinin gözü önünde öldürdü!

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Arıkonak ve eşi 34 SY 0771 plakalı otomobilleriyle evlerine gittikleri sırada, iddiaya göre motosikletli bir kişi önlerini kesti. Otomobilden inen Arıkonak, motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanındaki pompalı tüfekle Arıkonak'a ateş açtı.

Arıkonak, başına saçma isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Arıkonak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Furkan S. olduğunu düşünen polis, şüpheliyi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Furkan S. emniyete götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Arıkonak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Adana'da vahşet! Önlerini kesip eşinin gözü önünde öldürdü!
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