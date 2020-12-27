SON DAKİKA: Elazığ depreminin ardından ortaya çıktı! Korkutan görüntü

Elazığ'da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından son 7 saat içerisinde 44 artçı deprem meydana geldi.
Elazığ'da saat 9.37'de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 7 saat içinde en büyüğü 2.7 ve en küçüğü 1.0 olmak üzere toplam 44 artçı deprem meydana geldi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar görmüştü.
DEPREMİN ARDINDAN OLUŞAN FAY KIRIKLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Elazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde fay kırığının oluşturduğu izler suyun üzerinde görülebiliyor.
5.3'lük depremin ardından oluşan fay kırıkları görüntülendi