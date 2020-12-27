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: 'da 5.3 şiddetinde deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Edinilen haberine göre; 'da 5.3 şiddetinde deprem oldu. Yaşanan Elazığ depremi çevre illerden de hissedilirken depremin derinliği 15.94 km olarak belirtildi. Merkez Elazığ'da yaşanan depremin ardından ise son depremler listesi araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:05 Son Güncelleme: 27.12.2020 10:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor."

AÇIKLAMA GELDİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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SON DAKİKA: Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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