SON DAKİKA! Elazığ'daki depremde ikinci kattan atlayan adam branda sayesinde ölümden döndü

MUHTAR: ÇOK SALLANDIK, ÇOK KORKTUK



Kavaktepe köyünün muhtarı Talat Öngören ise "Köyümüzde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sadece bazı evlerde çatlak oluştu. Ben ailemle deprem sırasında konteynerde kalıyordum. Çok sallandık ve çok korktuk. Deprem bitince dışarı çıkıp köyü dolaştık. Çok şükür olumsuz bir durum yaşanmadı" diye konuştu.