SON DAKİKA! Genç kadın kabusu yaşamıştı! Bir kez daha feryat etti: Ben öldükten sonra kimse savunmasın

'BEN ŞİMDİ ADALET İSTİYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM'

Tarık K.'nin serbest bırakılmasıyla polis nezaretinde İstanbul'daki evini terk ettiğini dile getiren Rüya K., "Şu an farklı bir yerde yaşıyorum. Elektronik kelepçe beni ne kadar koruyabilir, bilmiyorum. Ben devlete sığınıyorum. Kadın cinayetleri bu kadar kolay olmamalı. Cezaların yaptırımı daha fazla olsa hiçbir kadın ölmeyecek. Ben buna inanıyorum. Ben bu süre zarfında çok yıprandım. Ailem, benden daha çok yıprandı. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz. Beni, öldükten sonra kimse savunmasın. Ben öldükten sonra kimse 'Rüya için adalet' demesin. Ben şimdi adalet istiyorum, yaşamak istiyorum. Hayatıma devam etmek, çalışmak istiyorum. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Elim, kolum bağlı" dedi.