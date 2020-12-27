Son dakika haberi: Dikkat çeken deprem uyarısı! Arap plakasını işaret etti: Yıkıcı bir deprem yaklaşmakta...



'ARAP PLAKASI YIKICI BİR DEPREMİN YAKLAŞMAKTA OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ'

Arap Plakası'nın ülkemiz üzerindeki kuzey sınırı boyunca yıkıcı bir depremin yaklaşıyor olduğuna gösterge oluşturabileceğini anlatan Öğretim Üyesi Onur Köse, şöyle konuştu:

"Van'ın güneyinde Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde orta büyüklükte meydana gelen depremler ile 20 gün kadar önce meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki Siirt'in Kurtalan ilçesindeki depremi ve bunların yanısıra, Elazığ ve Malatya güneyinde Sivrice - Pütürge arasında yoğunlaşmalar, Arap plakasının batı sınırını teşkil eden ve İsrail'den Kahramanmaraş'a kadar uzanan Ölüdeniz Fayı üzerinde de 4'ün üzerindeki büyüklüklerde depremlerin dizilim vermesi, Arap plakasının ülkemiz üzerindeki kuzey sınırı boyunca yıkıcı bir depremin yaklaşıyor olduğuna gösterge oluşturabilir. Bu çerçevede ele alındığında ve tarihsel depremlerle birlikte değerlendirildiğinde, başta Antakya çevresi olmak üzere, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ illerindeki fay hatları yıkıcı bir deprem açısından sinyal veriyor olabileceği gibi, bu kuşak üzerindeki gerilimlerin olağan bir şekilde boşaltılması anlamını da taşıyor olabilecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın gereksiz bir kaygıya kapılmak yerine, sadece bölgede değil, tüm Türkiye'de her zaman yıkıcı depremlere karşı tedbirlerini alarak hazırlıklı olmaları gerekmektedir."

Uzman isimden son dakika Elazığ depremi açıklaması! Bu alarm ziliydi yeni depremler...

Son dakika haberi: Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk görüntüler geldi! 5.3.'lük depremin ardından kritik açıklama...