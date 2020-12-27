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SON DAKİKA HABERLER! Kiralık dairede sır ölüm! Kırgız kadınla birlikte alkol aldı... Sonrası korkunç!

Kan donduran olay 'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katını kiralayan , evde Kırgız sevgilisi Rakhat Kubanychbekova (23) ile birlikte alkol alıp uyudu. İddiaya göre Onaç, uyandığında genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olayı araştıran polis ekipleri genç kadının ölümünü şüpheli bularak Ercan Onaç'ı gözaltına aldı. Son dakika haberine göre sorgusu süren adamın verdiği ifade ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 14:36 Son Güncelleme: 27.12.2020 14:46 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Kiralık dairede sır ölüm! Kırgız kadınla birlikte alkol aldı... Sonrası korkunç!

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Ercan Onaç, Kırgız sevgilisi Rakhat Kubanychbekova ile giriş kattaki daireyi kiraladı. Çift, önceki gece içki içip, uyudu. Dün öğle saatlerinde uyanan Onaç, Kubanychbekova'yı uyandırmaya çalıştı ancak başaramadı. Paniğe kapılan Onaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Kubanychbekova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rakhat Kubanychbekova'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"1 YILDIR SEVGİLİYİZ, UYANDIĞIMDA ÖLMÜŞTÜ"

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulaya alınan Ercan Onaç, "Yaklaşık 1 yıldır sevgiliyiz. Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğunu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Saat 14.00 gibi uyandığımda öldüğünü fark edip, polisi aradım" dedi.



Ercan Onat'ın, sorgusunun ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kırgız Rakhat Kubanychbekova'ın cansız bedeni ise yakınlarının alması için adli tıp morgunda bekletiliyor.

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SON DAKİKA HABERLER! Kiralık dairede sır ölüm! Kırgız kadınla birlikte alkol aldı... Sonrası korkunç!
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