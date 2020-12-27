Son dakika haberler: "Yedi ceddin gelse elimden alamaz!" Kocaeli'de akılalmaz anlar!

Sürücü Faruk D.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, araç sahibine ise ehliyetsiz birine minibüsünü verdiği için 2 bin 761 lira olmak üzere iki kardeşe toplam 5 bin 234 lira ceza kesildi. Daha sonra minibüs araç sahibine teslim edildi.