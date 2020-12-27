SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı ayrıntıları belli oldu! Bugün 27 Aralık 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

ALINAN SON KISITLAMA KARARLARI ŞÖYLEYDİ;

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli-vasi veya refakatçileri.

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).

Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler. İnşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikâmet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

İbadethanelerdeki din görevlileri, cemevlerinde görevli olanlar. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışanları.

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.