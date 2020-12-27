Sübhanallah Ne Demek? - Sübhanallah Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu sözcük Arapça kökenlidir. Allah'ın (C.C) her türlü eksiklikten ve noksanlıktan uzak olduğunu ifade etmektedir. Namazların ardından yapılan tesbihatta 33 kez söylenmektedir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Sübhanallah tesbihini çekmenin faziletleri büyüktür. Allah'ın mahlûkatı ve eserleri karşısında şaşmayı ifade eden Sübhanallah ne demek, ne anlama gelir? Sübhanallah Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

SÜBHANALLAH NE DEMEK?

Sübhanallah, "Allah noksanlardan münezzehtir" demektir.

SÜBHANALLAH ARAPÇA YAZILIŞI

SÜBHANALLAH DEMENİN FAZİLETLERİ

"Sübhanallah demek mizanın yarısıdır. Elhamdülillah ise onu doldurmuş olur. Allahuekber demek gök ile yeryüzü arasını doldurur oruç sabrın yarısı temizlikte imanın yarısıdır." (Tirmizi)

"Sübhanallah demek mizanın yarısını doldurur. Elhamdülillah demek ise teraziyi doldurmuş olur. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, sadece O vardır, diyen kimse ile Allah arasında hiçbir perde yoktur. Cennette kendisiyle beraber oluncaya kadar" (Tirmizi)

AYETLER

Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın (C.C) eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh ve yüce olduğunu ifade eden ayetler şöyle;

"Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allahım!"; karşılıklı iyi dilekleri de "selâm" şeklinde olacaktır. Duaları da, "Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur." (Yunus suresi, 10. ayet)

"...Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim; ben inananların ilkiyim." (A'raf suresi, 143. ayet)