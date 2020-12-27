Suluk’a Yeni Sağlık Merkezi

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeryüzü Doktorları Derneğinin destekleriyle oluşturulan Suluk 2 Nolu Sağlık Merkezi, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo ve Telabyad Mahalli Meclis Üyelerinin katıldığı törenle hizmete sunuldu.

Açılış töreninin ardından sağlık merkezini gezen Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ve beraberindekiler, burada görevli doktorlarla sohbet ederek başarılar dilediler.Bünyesinde; acil, dahiliye, cildiye, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve diş polikliniklerinin hizmet vereceği sağlık merkezinde eczane de bulunuyor.

Uzun yıllar hiçbir kamu hizmetinden faydalanamayan ve yaklaşık 8 yıl terör örgütlerinin işgali altında kalan belde halkı, sağlık merkezinin açılışının ardından yetkililerin yanına gelerek teşekkür ederek, sorun ve taleplerini ilettiler.