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Suluk’a Yeni Sağlık Merkezi

Barış Pınarı Harekâtının ardından terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak güvenli hale getirilen . nın Telabyad İlçesine bağlı Suluk beldesinde, halkın ilk basamak sağlık hizmeti alacağı bir merkez hizmete açıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:46 ABONE OL
Suluk’a Yeni Sağlık Merkezi

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeryüzü Doktorları Derneğinin destekleriyle oluşturulan Suluk 2 Nolu Sağlık Merkezi, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo ve Telabyad Mahalli Meclis Üyelerinin katıldığı törenle hizmete sunuldu.

Açılış töreninin ardından sağlık merkezini gezen Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ve beraberindekiler, burada görevli doktorlarla sohbet ederek başarılar dilediler.Bünyesinde; acil, dahiliye, cildiye, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve diş polikliniklerinin hizmet vereceği sağlık merkezinde eczane de bulunuyor.

Uzun yıllar hiçbir kamu hizmetinden faydalanamayan ve yaklaşık 8 yıl terör örgütlerinin işgali altında kalan belde halkı, sağlık merkezinin açılışının ardından yetkililerin yanına gelerek teşekkür ederek, sorun ve taleplerini ilettiler.

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Suluk’a Yeni Sağlık Merkezi
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