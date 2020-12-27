Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama sayfası...

Süper Loto sonuçları, haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayın ve eş zamanlı olarak Youtube'dan son dakika olarak şans oyunu severlere duyuruluyor. 22 Milyon Türk Lirası'na ulaşan büyük ikramiye, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MPİ İstanbul Stüdyolarında yapılan MP TV canlı çekilişle 27 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları bugün, şans oyunu severlere saat 21.30 itibariyle duyurulacak. Bu bilgilerle birlikte kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek için heyecanla çekiliş saatini bekliyor. Milli Piyango Online ile 27 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama ekranı şanslı numaralar belli olduğunda burada olacak…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 ARALIK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ile 27 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu canlı yayın bağlantısı ve MPİ sorgulama motoru detayları şöyle;