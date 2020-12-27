Temizlik işçisi, çöpe atılmış Kur’an-ı Kerim buldu

Bingöl'ün Genç İlçesi Yenişehir Mahallesinde görevli temizlik işçisi Yasin Kale, sabah saatlerinde Bilal-i Habeşi Cami önünde temizlik yaparken boşaltmaya çalıştığı çöp konteynerinde poşete sarılı 6 adet Kuran-ı Kerim'i fark etti. Kale, bulduğu Kur'an-ı Kerim kitaplarını temizleyerek evine götürdü.

6 yıldır temizlik işçiliği görevini yaptığını belirten Kale, görevi boyunca çöplerde birçok farklı maddeleri gördüğünü, ancak ilk kez çöpe atılmış Kur'an-ı Kerim gördüğünü söyledi. Temizlik İşçisi Kale, "yaklaşık 6 yıldır çalışıyorum. Daha önce çöpten çok ekmek çıkardım ama Kur'an-ı Kerim'i ilk defa gördüm. Çöpü boşaltırken fark ettim ve şok yaşadım. Kur'an-ı Kerim'i çıkarıp eve götürdüm. Kim niye atsın? Kur'an-ı Kerim', bizim kutsalımızdır. Dini değerimize saygısı olmayanın kimseye saygısı olmaz. Genç'te ilk defa bu durumla karşılaşıyorum. Allah ıslah etsin. Lütfen değerlerimize sahip çıkalım. Çok acı verici bir durum, inşallah ilk ve son olur. Olayın şokunu halen üzerimden atamadım" dedi.