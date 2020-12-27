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Tokalaşmayla uyuşturucu transferi! Polisin gözünden kaçmadı

’da, sokak üzerinde “tokalaşma” bahanesiyle uyuşturucu alışverişi yaptığı tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Satıcı olduğu tespit edilen ve evinde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilogram uyuşturucu madde bulunan  Abdullah D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:28 ABONE OL
Tokalaşmayla uyuşturucu transferi! Polisin gözünden kaçmadı

Uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik denetimlerini sürdüren Bahçelievler Polisi, sokak üzerinde hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis, şüphelinin Hürriyet Mahallesi'nde karşılaştığı başka bir kişiyle tokalaştığı esnada uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Olayın ardından harekete geçen ekipler şüphelileri durdurarak üstlerini aradı. Satıcı olduğu belirlenen Abdullah D.'nin üzerinden iki bin 855 lira; alıcı Emrah T.'nin üzerinden ise 5,50 gram uyuşturucu madde çıktı. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

EVİNDEN DE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, suçüstü yakalayarak gözaltına aldığı Abdullah D.'nin evinde de bir arama gerçekleştirdi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda; 1 kilogram toz kubar, 4,64 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir cep telefonu ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Emrah T., hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılırken, satıcı Abdullah D. ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tokalaşmayla uyuşturucu transferi! Polisin gözünden kaçmadı
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