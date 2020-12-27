Uluslararası yardım kuruluşu 5’nci şubesini Bingöl’e açacak

Doğal afetlerde arama – kurtarma, koruma ve güvenlik alanlarında gönüllülük esaslı olarak çalışan uluslararası yardım kuruluşu Search And Rescue (SAR) kuruluşu, Türkiye'de Kocaeli, Adana, İstanbul ve İzmir'den sonra 5'nci şubesini Bingöl'e açma kararı aldı.

Bingöl'de gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetleri yürüten Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile toplantı yapan SAR Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Akın, Bingöl'ün birinci derece deprem ve çığ bölgesi olduğunu belirterek, yeni açılacak şubenin burada önemli faaliyetler yapacağını söyledi.

Yapılan toplantıda konuşan Akın, kurulacak olan yeni şubede görev yapacak gönüllülerin pandemi şartlarından sonra eğitimlerine başlanacağını belirterek, "Bingöl'ü ziyaretimizin sebebi, Bingöl birinci dereceden deprem bölgesidir. 2003'te yaşanan Bingöl depreminden biliyoruz. Son zamanlarda da etrafında olan Elazığ, Van ve diğer diğer depremlerden de biliyoruz. Bingöl, Kuzey ve Güney Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktadadır. Özellikle Karlıova ilçemiz. Dolayısıyla biz de Bingöl'de bir SAR Arama Kurtarma Acil Yardım olarak Bingöl birimimizi aktif etmeye geldik. Pandemi şartlarında olduğu için sessiz sedasız ve minimum bir yönetim kadrosu ile bir aktivite yaptık. Pandemi süreci biter bitmez hem bölgedeki enkaz, hem afet arama kurtarma eğitimleri ile beraber çalışmalarımıza hız verip gönüllülerimizi afetlere hazırlayacağız. Artık bir ayağımız da Bingöl'de olacak" dedi.

Kurulacak olan şubeye, Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği İl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar ve 20 kişilik ekip de destek verecek