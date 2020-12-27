Ünlü deprem uzmanı Naci Görür’den Elazığ depremi ile ilgili son dakika açıklaması: Büyük depremin artçısı olabilir

Bugün sabah saatlerinde Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan halk deprem nedeniyle paniğe uğrarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar geldi. Bakan Kurum ve Soylu ilk izlenimlerin olumsuz olmadığını belirtti. Son olarak deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise Twitter hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu. İşte Naci Görür'ün açıklamaları…

PROF. DR NACİ GÖRÜR: BÜYÜK DEPREMİN ARTÇISI OLABİLİR

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

İşte Görür'ün açıklamaları;