Ünlü deprem uzmanı Naci Görür’den Elazığ depremi ile ilgili son dakika açıklaması: Büyük depremin artçısı olabilir

Bugün sabah saatlerinde Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan halk deprem nedeniyle paniğe uğrarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar geldi. Bakan Kurum ve Soylu ilk izlenimlerin olumsuz olmadığını belirtti. Son olarak deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise Twitter hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu. İşte Naci Görür'ün açıklamaları…
Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.
İşte Görür'ün açıklamaları;
Twitter adresi üzerinden paylaşım yapan Görür "Elazığ, Kavaktepe'de 4,1'lik deprem oldu. Deprem DAF zonu içinde ve geçtiğimiz büyük Elazığ depreminin artçısı olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Dün Elazığ'da olan 4,1 büyüklükteki bir depremden sonra aynı bölgede bugün de 5,3 büyüklükte bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler muhtemelen Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda kırılmamış irili ufaklı yerler krılıp rahatlıyorlar. Geçmiş olsun— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 27, 2020