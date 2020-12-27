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Ünlü uzmanı Naci Görür’den depremi ile ilgili açıklaması: Büyük depremin artçısı olabilir

Bugün sabah saatlerinde ’da 5.3 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan bu şiddetli sarsıntının ardından depreme ilişkin pek çok açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alınan ilk izlenimlere göre depreme ilişkin olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Son olarak deprem ile ilgili yaptığı çalışmaları ile bilinen Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ depremine ilişkin açıklamalarında bulundu. Görür, bugünkü yaşanan sarsıntının Büyük Elazığ depreminin artçısı olabileceği üzerinde durdu. İşte Prof. Dr. Naci Görür’ün o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:30 Son Güncelleme: 27.12.2020 11:34 ABONE OL
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür’den Elazığ depremi ile ilgili son dakika açıklaması: Büyük depremin artçısı olabilir

Bugün sabah saatlerinde Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan halk deprem nedeniyle paniğe uğrarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar geldi. Bakan Kurum ve Soylu ilk izlenimlerin olumsuz olmadığını belirtti. Son olarak deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise Twitter hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu. İşte Naci Görür'ün açıklamaları…

PROF. DR NACİ GÖRÜR: BÜYÜK DEPREMİN ARTÇISI OLABİLİR

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

İşte Görür'ün açıklamaları;

BÜYÜK ELAZIĞ DEPREMİNİN ARTÇISI OLABİLİR

Twitter adresi üzerinden paylaşım yapan Görür "Elazığ, Kavaktepe'de 4,1'lik deprem oldu. Deprem DAF zonu içinde ve geçtiğimiz büyük Elazığ depreminin artçısı olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Ünlü deprem uzmanı Naci Görür’den Elazığ depremi ile ilgili son dakika açıklaması: Büyük depremin artçısı olabilir
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