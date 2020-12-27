Vali Akbıyık çığ bölgesinde inçelemelerde bulundu

Hakkâri valisi İdris Akbıyık Şemdinli İlçesi Tekeli köyü Mirgesav Üs Bölgesinde çığ altında kalan askerin kurtarma çalışmasına katıldı.

Vali Akbıyık burada yaptığı açıklamada; "Dün akşam 17: 30 sularında askeri iş makinemiz kardan dolayı kapanan askeri üst bölgesinin yolunu açarken malesef çığın altında kalıyor. Askeri iş makine malesef çığ altında kalarak 350 metre sürükleniyor. Şehit olan askerimizi yaklaşık 500 metre aşağıda bulduk.Çığın toplam alanı yaklaşık 17.500 metre kare bir alanda oluştuğunu tahmin ediyoruz. Kayıp olan askerimizin bulunması için JAK ve AFAD' tan oluşan deneyimli ekipler bütün teknoloji imkanlarla sefer olmuş durumdadır.Devletimizin bütün imkanları ile kayıp olan askerimizin bulunması için herkes seferberdir.Amacımız en yakın zamanda ve risksiz bir şekilde askerimize ulaşmaktır." dedi.