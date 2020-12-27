Vatandaş, korona ile mücadeleyi beğeniyor

Konsensus Araştırma Şirketi'nin Türkiye'nin 561 ilçesi, 87 seçim çevresi ve 81 ilinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre vatandaşlar, Türkiye'nin salgınla mücadele sürecini iyi yönettiğini düşünüyor. Araştırmaya katılanlar, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse dair verdiği istatiksel bilgilerin de doğru olduğuna inanıyor.

SALGININ KONTROLDEN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNENLER ARTTI

Araştırmaya göre koronavirüs ile mücadelede alınan önlemlere uyduğunu söyleyenlerin, uymadığını söyleyenlerden %85,9 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Yüzde 83.3'ü salgının kontrolden çıktığını düşünürken salgının kontrol altında olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 17,7'de kaldı. Eylül ayında salgının kontrol altında olduğunu düşünenler yüzde 43,4 iken bu oran Kasım ayında yüzde 17,7'ye gerilemiş. Ekim ayında salgının kontrol altında olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 56,5 iken bu oran da Kasım ayında gelindiğinde yüzde 82,3'e yükselmiş. Bir ayda yüzde 64,6 oranında bir artış gerçekleşmiş.

VATANDAŞLAR SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNE GÜVENİYOR

Araştırmaya sonuçlarına göre, sokağa maske takarak çıkacağının belirtenlerin oranı maske takmadan çıkacağını belirtenlerin oranından yüzde 97,4 daha fazla. Araştırmada, Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı Koronavirüs istatistiklerine inandığını belirtenlerin oranı da inanmadığını belirtenlerin oranından %17,5 daha fazla. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere güvenenlerin oranı yüzde 50 iken inanmayanların oranı yüzde 33,3'te kaldı. "Ne inanıyorum ne de inanmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 15,9 olarak belirtilmiş. Koronavirüs'ün kendisine bulaşmasından endişe edenlerin oranı da yüzde 83,3 iken endişe duymayanların oranı yüzde 9,1 civarında. "Ne endişeleniyorum ne de endişelenmiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 7,6.