Yatağın altından bonzai çıktı!

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın göreve geldikten sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile zehir satıcılarına karşı mücadeleyi daha da sıkı şekilde sürdürüyor. Narkotik polisleri sokaklarda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi için çalışmalarını hızlandırırken, Konak İlçesi Kahramanlar semtindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Mahkeme kararıyla eve baskın düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda evin her noktası didik didik arandı. Yapılan aramalarda evin çeşitli noktalarında 15 kilo 31 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucunun bir bölümünün yatağın altından çıkması polisleri bile şaşırttı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri yapılmak üzere Yeşilyurt'taki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri alma işlemleri tamamlandıktan sonra zanlıların adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.