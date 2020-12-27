Yılbaşı tatili kaç gün olacak, hangi güne denk geliyor? Resmi takvim ile 31 Aralık-1 Ocak tatili!

Yeni yıla bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek olan yılbaşında, tatilin kaç gün olacağı, resmi mesai olup olmadığı çalışanlar için merak konusu oldu. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün, hangi tarihler arasında olacak? Bu başlık altında, yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler ve kaç gün olduğu yer alıyor.

YILBAŞI TATİLİ TAKVİMİ

Yeni yıl bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Haberimizin içerisinden yılbaşı tatili takvimi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.