Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi

Corona virüs salgınına karşı alınan önlemler arasında yılbaşında sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Artan vaka sayısını kontrol altına alabilmek için hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları da devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Yılbaşında sokağa çıkma yasağına uymayanların ceza alacağı belirtilen genelgede birçok başlıkta detay verildi. Peki Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve kimleri kapsıyor? İşte son dakika haberinin detayları…
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Yayınlanan genelgeye göre, Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak İfadesi yer aldı. Detaylar şu şekilde;
İçişleri Bakanlığı 81 İle Valiliğine "Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla" ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta içi yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.
İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden kritik başlıklar;
Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı
Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak
Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.
Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) 24 saat esasına göre takip edilecek
Kısıtlamaların uygulanacağı yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Kovid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemler belirlenerek vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimatı verildiği belirtildi.,
İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler/kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek.
Alınan önlemlere aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenlere ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemler tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler başlatılacak.
Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakarlık yaptığı ve bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte; salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması "tercih" değil "zorunluluktur." Bu amaçla yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecek.