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Yük treninin traktöre çarpması kameraya yansıdı: 1 ölü

'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yük treninin hemzemin geçidi geçmekte olan bir traktöre çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 27.12.2020 19:01 ABONE OL
Yük treninin traktöre çarpması kameraya yansıdı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Topçu mahallesi Tek Baraka mevkisinde meydana gelen kazada, H. Y. ve Ö. M. D. isimli şahısların sevk ve idaresindeki Adana - Ulukışla 54001 sefer sayılı yük treni Tek Baraka mevkisinde hemzemin geçide yaklaştığı esnada Mahmut Kırık (57) yönetimindeki 33 EF 176 plakalı traktörle üzerinde çarpıştı.

Bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonucunda traktör sürücüsü Mahmut K. olay yerinde vefat etti.

Olay yerinde incelenen kamerada traktör sürücüsü M. K. isimli şahsın duraksamadan tren hemzemin geçidine yaklaştığı görülürken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Yük treninin traktöre çarpması kameraya yansıdı: 1 ölü
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