16 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak dev proje

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

YILLIK 115 MİLYON GELİR ARTIŞI

DSİ tarafından Şanlıurfa ve Mardin'e son dönemde yapılan sulama projelerinin sayılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda, 163 bin hektar alanı sulayacak olan ve yıllık 115 milyon TL gelir artışı sağlayacak olan Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke inşaatında çalışmalar devam ediyor.

2024 YILINDA 16 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yüzde 89'u tamamlanan projenin bitirilmesiyle birlikte; Mardin'in Derik ilçesinde yer alan 163 bin 333 hektar arazi, Atatürk Barajı ve Mardin Ana İletim kanalından gelen su ile sulanacak. Bugüne kadar 220 kilometrelik şebeke inşaatı üzerindeki sanat yapılarının, 1 adet pompa istasyonunun, 1 adet karayolu geçişi ve 6 adet filtre istasyonu inşaatlarının tamamlandığı projenin 2024 yılında bitirilmesiyle birlikte 16 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak.

BİRÇOK KÖY YARARLANACAK

Sulamadan; Tepecik, Kovalı, Atlı, Kanatlı, Kutluca, Alanlı, Konak, Denktaş, Ahmetli, Yazıcık, Beşbudak, Başaran, Kartallı, Bağrıbütün, Yıldızlı, Aşağımenteşe, Yukarımenteşe, Akbaş, Diktepe, Leventler, Çatalca, Karaca, Gündoğdu, Dedeköy köyleri faydalanacak.