2020’de 813 hektar ormanlık alan yandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bu yıl 328 orman yangını çıktı. 812 hektar alanın zarar gördüğü yangınlarının dışında meydana gelen 186 ziraat alanı yangınında ise toplam 567 hektar alanın yandı. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yana alanların ağaçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

Müdür Yaprak, yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağını belirterek son yıllarda bölgede kış ve bahar aylarında da orman yangınlarının yaşandığına dikkat çekti. Yaprak, "Bunun örneklerini son yıllarda yaşadık. Yurdumuzun doğu ve kuzey bölgelerinde karla mücadele edilirken, güney ve batı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele edildi. 2020 yılında meydana gelen 328 adet orman yangınının 90 adeti kış ve bahar aylarında yaşandı. Kış aylarında olmamıza rağmen özellikle havaların yağışsız ve kurak geçtiği dönemlerde vatandaşlarımız orman yangınlarına karşı dikkatli olsunlar" dedi.

2020 yılında çıkan 328 adet yangının 260 adeti Muğla ilinde, 68 adeti ise Aydın ilinde meydana geldi. Muğla'daki 260 yangında 479 hektar, Aydın ilindeki 68 yangında 334 hektar olmak üzere toplam 813 hektar alan 2020 yılında meydana gelen yangınlar sonucu zarar gördü.

2020 yılında en çok yangın Ağustos ve Eylül aylarında çıktı. Ağustos ayında 78 ve Eylül ayında 64 orman yangını meydana geldi. Yangınların diğer aylara dağılım şöyle; Temmuz 41, Kasım 27, Ekim 23, Haziran 23, Nisan 22, Mayıs 19, Mart 14, Ocak 10, Aralık 6 ve Şubat bir yangın gerçekleşti.

Orman yangınlarıyla mücadelede 105 arazöz, 33 su tankeri, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 13 grayder ve 953 yangın söndürme işçisi kara gücünü, 5 yangın söndürme amaçlı ve 1 genel maksatlı olmak üzere 6 helikopter hava gücünü oluşturuyor. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede ilk kez kullanılan 15 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri Milas'ta konuşlandırıldı.