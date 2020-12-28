22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı

Dünyada tek varlığımız olan annelerimiz. Cennet annelerimizin ayakları altında. Cennetinizi seviyorsanız annelerinizin kıymetini bilin. Benim annem şu anda Allah'ın rahmetine kavuştu ve ben bu dünyada tek kaldım. Ben anneme 22 yıl vefa görevimi, evlatlık görevimi tamamlamaya çalıştım. Eğer benim annem hayatta kalsaydı değil 22 yıl, ömrümün son çağına kadar ayaklarının altını öperdim, onu sırtımda gezdirirdim" dedi.