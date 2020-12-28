3 ayda 30 kilo verdi, ‘içimden bir ben çıktı’ dedi

Uzun süredir kilo problemi yaşayan Ömer Güren, 3 ay önce 127 kiloya ulaştı. Merdivenleri çıkmakta zorlanan hatta ayakkabısını bağlayıp, çözerken bile nefes nefese kalan Güren, kiloların kendisine zarar verebileceğini düşünüp diyetisyene gidip yardım aldı. Diyetisyen tarafından yapılan kontrollerinde ileri obezite tanısı konulan Ömer Güren, hazırlanan programla diyete başladı. Güren, 3 ay gibi bir sürede sporda yaparak 30 kilo verdi.

Ömer Güren bu süreci şu sözlerle anlattı: "Başladığımda 127 kiloydum şuan 97 kiloyum. 30 kilo kaybım oldu. Diyet yapmaya alışkın olmadığım için ilk 15 gün çok zorluk çektim. Biraz sıkıntı çektim ama şimdi çok rahatım. Şuan yemesem bile yemeği aramıyorum. Hareketlerim, nefes alışverişim bile değişti. Kilonun zararlarını anladığımız için arkadaşlarımızla beraber diyete başladık" dedi.

"NEFES NEFESE ÇIKTIĞIM MERDİVENLERDEN ŞİMDİ KOŞARAK ÇIKIYORUM"

Nefes nefese çıktığı merdivenlerden şimdi koşarak çıktığını belirten Ömer Güren, "Diyetten sonra vücudumda çok değişim oldu. Kendimden bir ben gitti. Elbiselerim şuan çuval gibi oluyor. Bazı elbiselerimi bana örnek olsun yine aynı kilolarıma geri dönmemek için kenara ayırdım. İlk zamanlar hastaneye gelirken bile nefes nefese kalıyordum. Ayakkabı mı dahi çıkaramıyordum. Şimdi merdivenleri koşarak çıkıyorum. Fazla kilosu olan herkesin diyetisyene gitmesini öneririm. En azından ne yiyip ne içeceğimizi öğreniyoruz. Bizim sağlıklı gördüğümüz patates bile zararlı olabiliyormuş. Bilerek diyet yapılmalı" diye konuştu.

BİZE GELDİĞİNDE İLERİ OBOZİTE GRUBUNDAYDI

Diyet ve Beslenme Uzmanı Hediye Nur Büyüksamancı, Ömer Güren'in kendilerine geldiğinde ayakkabısını bile çıkartırken zorlandığını söyledi. Büyüksamancı, 'Danışanım bize ilk geldiğinde kilosu 127 kiloydu şuan 97 kiloya kadar indik. Ölçüm sonucunda ileri obezite gurubundaydı. 10 kilodan sonra obeziteden kurtulmak üzereyiz. Bu yaşam tarzımızı etkiledi. Danışanım ilk geldiğinde ölçüm yapmak için ayakkabılarını çıkarması gerekiyordu. Ayakkabısını çıkarırken nefes nefese kalmıştı. Kilo kaybıyla davranışlarında ve özgüveninde artış oldu. Sağlığımızı olumlu yönde etkiledi. 3 aylık süreçte hızlı kilo kaybettik ama giden kilonun çoğu yağdan olduğu için şuan herhangi bir problem yaşamadık. Diyete, spor ve egzersizle destek verdik. Çünkü kilo kaybından sonra yağ kaybı olabilir. Bunun neticesinde sarkmalarla karşılaşabiliyoruz. Bu süreçte sporla destek verdiğimiz için olumsuz yönde bir sonuçla karşılaşmadık. 10 kilodan sonra koruma programına alacağız. Danışanımızın kilosu sabit kalması için gerekli tedbirleri alacağız" ifadelerini kullandı.