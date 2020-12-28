4 bin 400 adet ceviz fidanı toprakla buluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde düzenlenen Ceviz Fidanı ekim etkinliğine Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, köy muhtarları ve önder çiftçiler katıldı.

Çiftçilere bereketli kazançlar dileyen İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas; "Gölbaşı İlçemizde yürütülen bir diğer meyvecilik projesi olan kapama ceviz bahçesi dikimini yerinde incelemek üzere Çatalağaç Köyüne geldik. Burada uygulamaya başlanılan Kapama Ceviz Bahçesi projesi iki etap halinde, 22 çiftçinin toplamda 255 dekar arazisinde uygulandı, böylece 4.400 adet ceviz fidanı toprakla buluşturuldu. İl genelinde meyvecilik üzerine yatırımlarımız devam edecektir." dedi.