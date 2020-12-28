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firarı yakalandı

Hakkında K.Ç’nin kısa bir süre önce Cezaevi’nden kaçarak ’ye geldiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 29.12.2020 00:20 ABONE OL
40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Timleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'yaralama' ve 'gasp' suçlarından aranan ve hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç'nin kısa bir süre önce Aydın Cezaevi'nden kaçarak Çanakkale'ye geldiğini tespit etti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

K.Ç'yi takibe alan narkotik timleri, şüphelinin bir taksiye bindiğini operasyon için düğmeye bastı. Takside K.Ç ile birlikte Ç.Ç., M.Ö, C.F.T. ve A.T.P. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada ise 150 gram sentetik madde, ruhsatsız bir adet tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden üçü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 kişi serbest kaldı.

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40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı yakalandı
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