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518 kişiye kovid-19 cezası

’te sokağa çıkma yasağı ile maske ve mesafe kuralını ihlal eden 518 kişiye idari yaptırım uygulandı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:33 ABONE OL
518 kişiye kovid-19 cezası

Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı ile maske ve mesafe kuralını ihlal eden 518 kişiye idari para cezası uygulandı. Polis, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiğini belirlediği 41 kişiyi ise ikaz etti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Aralık günü yaptığı çalışmalarda, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 506, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 12 şahsa idari yaptırım uygulandı. Yapılan denetimlerde maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 41 şahıs ise ikaz edildi.

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518 kişiye kovid-19 cezası
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