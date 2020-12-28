9 gündür kayıp olan adam ölü bulundu

Trabzon'un Of ilçesi merkezinde yaşayan 2 çocuk babası 75 yaşındaki elektrik başmühendisi emekli Fazıl Rahmi Ahmetağaoğlu, 9 gün önce akşam saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Trabzon'da yapı denetim elektrik firmasında çalışan Ahmetağaoğlu'nun evde olmadığını öğrenen iş arkadaşları, polise kayıp başvurusunda bulundular.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ve Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlçede arama çalışması başlattı. Ekipler ilçede her yeri didik didik aradı. Kayıp Ahmetağaoğlu'nun tüm yakınları, çevresi ile görüştü. Ahmetağaoğlu, gece saatlerinde köyüne yürüyerek pekmez almaya gittiğinin öğrenen polis ekipleri, arama çalışmalarını genişlettti.74 yaşındaki Ahmetağaoğlu, evinden 2 kilometre uzaklıkta çaylık alanda yerde yatılı vaziyette ölü olarak bulundu. Polis ekipleri ve sağlık ekiplerinin yaptığı ön muayenede şüpheli herhangi bir darp, cebir olmadığı, normal ölüm olarak düşünüldüğü öğrenildi. Ahmetağaoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.