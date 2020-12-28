96 yaşındaki Niyazi amca, doğal ürünlerle koronavirüsü yendi

Trabzon'un Sürmene İlçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde yaşayan ve evde rahatsızlanınca hastaneye giden Sadık Kalafat, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkınca, birlikte yaşadığı babası 96 yaşındaki Niyazi Kalafat'a da test yapıldı. Niyazi Kalafat'ın da testi pozitif çıktı. Baba- oğul, evlerinde 10 günlük karantinanın ardından koronavirüsü yendi. Baba Kalafat, "Hayatım boyunca doğal ürünler yedim. Koronavirüsü de doğal ürünlerle yendim" dedi.

"DOĞAL ÜRÜNLERLE KORONAYI YENDİM"

Oğluyla birlikte evde karantinada kaldığı sürece doğal gıdalar ile beslendiğini ifade eden Niyazi Kalafat (96), "Koronavirüsü evimde yendim. Yaylalarda 60 yıl boyunca dükkân işlettim. Koyun eti, organik yağ, tereyağı, süt ve yoğurt yiyerek doğal beslendim. Doğal ürünlerle koronavirüsü atlattım. Şuan çok iyiyim. Bizler için mücadele veren bütün sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENSİNLER"

Niyazi Kalafat'ın oğlu Sadık Kalafat da, "Koronavirüs olduğumu öğrenince hemen babama da test yapıldı. Babamın da testi pozitif çıktı. Hastaneden verilen ilaçlarla eve gelip, karantinaya alındık. Sağlık ekipleri sürekli evimize gelerek ilaçlarımı getirdiler, kontrollerimizi yaptılar. Allah onlardan razı olsun. 96 yaşına gelen babam, hep yaylalarda yaşadı, Her zaman doğal ürünler yedi. Evde babamla birlikte hep doğal ürünler yemeye devam ettik. Köy yoğurdu, süt, tereyağı yedik. Hijyene dikkat ettik. Bu şekilde ilaç tedavilerimizle birlikte babamla koronayı yendik." dedi.