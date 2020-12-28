Açtığı kaz çiftliğiyle taleplere yetiştiremiyor

Ailesi ile birlikte yılar önce Bursa- İnegöl'e göç eden Osman Değirmenci, bir yıl önce memleketi Ardahan'ın Posof İlçesindeki Gönülaçan köyüne kesin dönüş yaptı. Değirmenci, Ziraat Bankası'nın çiftçilere verdiği düşük faizli krediden faydalanarak 150 adet anaj kaz alarak köyünde bir kaz çiftliği açtı. Bu yıl sezonu 2000 kaz üreterek tamamını 20 gün içinde satan Değirmenci, bu yıl taleplere yetiştiremediğini ancak önümüzdeki ilk bahardan itibaren kademeli olarak üretimi iki katına çıkartmayı planladığını söyledi.

Değirmenci, "Daha önce İnegöl'de başkasının yanında çalışıyordum, mobilya işi yapıyordum. Geçen yıl kesin dönüş kararı aldım, köyüme döndüm. İyi ki dönmüşüm, çok mutluyum, köyümde açtığım kaz çiftliği sayesinde durumumu düzeltim. Hem kendi işimin patronu oldum, hem de çok zevkli bir iş." dedi.

Önümüzdeki yılın siparişlerini şimdiden aldığını belirten Değirmenci şöyle konuştu:

"Gelen siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyorum. Zira önümüzde ki yıl için bayağı sipariş aldım. Dört bin civarında sipariş aldım. Bundan fazlasını karşılayamayacağım için gelen siparişleri şimdilik dondurdum. Kırsal kalkınma kurumuna başvuracağım. Eğer projem geçerse çok büyük bir tesis kurmayı amaçlıyorum. O zaman ne kadar sipariş gelirse gelsin, Allahın izniyle karşılarız."