Adres sordukları kişiyi tabancayla yaraladılar

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Karakaş ile kardeşi Musa Karakaş yolda yürüdükleri sırada yanlarına otomobille gelen kimliği henüz belirsiz 2 kişi adres sormak için kendilerini durdurdu. İki kardeş adresi tarif edecekleri sırada, otomobilden İsa Karakaş'a tabanca ile ateş açıldı. İsa Karakaş ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.