Anne hayatını kaybetti, oğlu yaşam savaşı veriyor

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen zehirlenme olayında 72 yaşındaki anne Hanife Enşiçi hayatını kaybederken, 43 yaşındaki oğlu Mustafa Enşiçi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Halilbeyoğlu köyünde yaşayan Mustafa Enşiçi, annesi ile birlikte yaşadığı evde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiler.
Mustafa Enşiçi sabah uyandığında halsizlik ve mide bulantısı yaşarken, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin eve gelerek yaptıkları müdahale sonucunda hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki anne Hanife Erişçi hayatını kaybederken, oğlu Mustafa Enşiçi Karabük'te bululan Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alınan Mustafa Enşiçi'nin yaşam savaşı verdiği bildirildi.