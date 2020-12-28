Ardahan’da sebepsiz hayvan ölümleri korkutuyor

Büyükbaş hayvancılığın merkezi konumunda yer alan Ardahan'da Hacıali köyündeki son günlerde yaşanan esrarengiz hayvan ölümleri ürkütücü boyutlara ulaştı. Bir haftada doğumu yaklaşan 35 ineğinin sebepsizce, aniden öldüğünü kaydeden mağdur köylü Mustafa Kaya, devlete yardım çağrısında bulundu.

Ardahan'da yayım yapan 23 Şubat Gazetesine konuşan mağdur köylü Kaya, devamında şunları söyledi: "8-9 gündür bir anlam veremediğimiz şekilde yakında doğacak olan tüm ineklerim telef oldu. Kars Hayvan Hastanesine de gittim, başvurmadığım veteriner kalmadı. Geçmişte böyle bir durumla hiç karşılaşmadık. Bu zorlu kış günlerinde çoluk çocukla ortada kaldık. Ne yer ne içeriz. Lütfen devlet büyüklerim bir yol göstersin, yardım etsin bizlere!" dedi.

Akıllara durgunluk veren ve beraberinde birçok soru işaretini de getiren nedeni belirsiz hayvan ölümleri, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesindeki birimleri harekete geçirdi.

2020 yılıyla birlikte küresel ölçekte etkili olan koronavirüs salgını dâhil çok sayıda etkeni inceleyen yetkililerin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.