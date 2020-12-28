Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ardahan’da sebepsiz hayvan ölümleri korkutuyor

’da sebepsiz hayvan ölümleri korkutuyor

’da bir köyde doğumu yaklaşan 35 inek bir hafta içinde telef oldu. Sebebi bilinmeyen hayvan ölümleri, köylüleri mağdur etti. Devletten yardım isteyen köylüler, ölümlere ise akıl yürütemediklerini bildirdi. Hayvan ölümleri nedeniyle Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de harekete geçti.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:32 ABONE OL
Ardahan’da sebepsiz hayvan ölümleri korkutuyor

Büyükbaş hayvancılığın merkezi konumunda yer alan Ardahan'da Hacıali köyündeki son günlerde yaşanan esrarengiz hayvan ölümleri ürkütücü boyutlara ulaştı. Bir haftada doğumu yaklaşan 35 ineğinin sebepsizce, aniden öldüğünü kaydeden mağdur köylü Mustafa Kaya, devlete yardım çağrısında bulundu.

Ardahan'da yayım yapan 23 Şubat Gazetesine konuşan mağdur köylü Kaya, devamında şunları söyledi: "8-9 gündür bir anlam veremediğimiz şekilde yakında doğacak olan tüm ineklerim telef oldu. Kars Hayvan Hastanesine de gittim, başvurmadığım veteriner kalmadı. Geçmişte böyle bir durumla hiç karşılaşmadık. Bu zorlu kış günlerinde çoluk çocukla ortada kaldık. Ne yer ne içeriz. Lütfen devlet büyüklerim bir yol göstersin, yardım etsin bizlere!" dedi.

Akıllara durgunluk veren ve beraberinde birçok soru işaretini de getiren nedeni belirsiz hayvan ölümleri, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesindeki birimleri harekete geçirdi.

2020 yılıyla birlikte küresel ölçekte etkili olan koronavirüs salgını dâhil çok sayıda etkeni inceleyen yetkililerin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ardahan’da sebepsiz hayvan ölümleri korkutuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA