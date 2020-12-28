Asker Cıziri’nin fotoğrafı, ölümsüz dengbejlerin arasına konuldu

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yıllardır Cizre'de ses sanatçılığı yapan, bölge halkı tarafından sevilen en önemli denbejlerinden biri olan Asker Cıziri'nin fotoğrafını, ölümsüz dengbejlerin arasına koydu.

Değerlilerin hayatta iken sahip çıkılması gerektiğini belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Dengbejlik geleneğinin temsilcilerinden Asker Cıziri ile beraberiz. Kendisi ile tanıştığımdan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Dengbejlik geleneğinin yaşatılması, genç nesillere aktarılması, bu bölgenin kültürünü, örfünü, âdetini, inançlarını, dengbejlik üzerinden dillendirilerek yeni nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Asker Cıziri ile devam eden geleneğin, yeni dengbejlerle devam etmesi için Cizre Belediyesi olarak çalışmalar yürütüyoruz. Pandemi nedeniyle bu çalışmaları hayata geçiremedik, ancak biz istiyoruz ki Asker Cıziri, Mesut Cıziri ve Abdurrahman Cıziri'nin önderliğinde genç dengbejlerimiz yetişsin ve bu kültürde devam etsin. Asker Cıziri'de önemli temsilcilerinden bir tanesi kendisine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Bu memlekete sesiyle, sazıyla ve sözleriyle sunduğu hizmetlerden dolayı da Cizreli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.