Aydın’da 3896 öğrenciye online trafik eğitimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 17-25 Aralık tarihleri arasında 3 bin 896 öğrenciye trafik eğitimi koronavirüs nedeniyle EBA ve Zoom programları üzerinden online olarak verildi.

2020-2021 yılı eğitim öğretim döneminde ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik koronavirüs salgını nedeniyle planlanan trafik eğitimleri online olarak verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim ağı olan Eba-Zoom uygulaması üzerinden verilen trafik eğitimine 2 bin 200 ilkokul, bin 696 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 896 öğrenci katıldı. Çocuklarla bilgisayar üzerinden iletişim kuran jandarma görevlileri öğrencilere ilk olarak genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. İşaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servis araçlarının kullanımı gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi. Ayrıca Covid-19 virüsüne karşı tedbirler, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı, hijyen ile sokağa çıkma kısıtlamaları da anlatılan konular arasında yer aldı. 2021 yılı süresince de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde trafik bilinci oluşturmak amacıyla benzer eğitimlere devam edileceği belirtildi.