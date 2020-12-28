Aydın’da 6 günde 114 gözaltı

Aydın'da asayiş ve huzurun sağlanabilmesi için polis ve jandarma ekipleri tarafından 6 günde 102 olayla ilgili işlem yapıldı. Toplam 114 kişi gözaltına alınırken, 12 zanlı ise tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri vatandaşlar huzuru ve kentin asayişi için operasyonlara aralıksız devam ediyor. 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasında 102 olayla ilgili işlem yapıldı. Güvenlik güçleri 102 olayda toplam 114 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri 6 günlük sürede 1 kilo 799 gram gram esrar, 1 kilo 255 gram metamfetamin, 54 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 955 gram kubar esrar, 1 adet sentetik ecza hapı, 270 gram eroin ele geçirildi. Aydın Valiliği'nin vatndaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüleceği vurgulandı.