Aydın’da çalındı, Denizli’de bulundu

Aydın'daki bir depodan çalınan 50 bin lira değerindeki traktör jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu Denizli'de bulundu. Traktör sahibine teslim edilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 18 Aralık Cuma gecesi Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde 09 F 2134 plakalı traktörünü Kocaalan Mevkindeki arazinin yakınındaki depoya park edip kilitleyen üretici Ramazan K. daha sonra evine gitti. Sabah depoya traktörünü almaya giden Ramazan K. deponun kilidinin kırıldığını ve traktörünün çalındığını fark etti. Soluğu jandarma karakolunda alan Ramazan K. şikayetçi oldu, 50 bin lira değerindeki traktörünün bulunmasını istedi. Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 13 güvenlik kamerasına ait 65 saatlik görüntüyü inceledi. Titiz çalışma sonucu hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edilen O.B, A.O.D, T.K, E.İ ve E.A. isimli şahıslar yakalandı. Çalınan traktör Denizli Sarayköy İlçesi Sığma Mahallesi'nda bulundu. 5 gün sonra traktörü bulunan Ramazan K. jandarma ekiplerine teşekkür etti. İfade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanarak Nazilli Cezaevi'ne gönderildi.